Lange wachtlijsten voor rijlessen: rijscholen zoeken instructeurs om coronapiek op te vangen

Door de coronamaatregelen kunnen rijscholen nog geen rijlessen geven. En het is ook nog niet duidelijk vanaf wanneer dat wel weer mogelijk is. Wel staat vast dat er een grote achterstand zal zijn. Er zullen dus extra rij-instructeurs nodig zijn om die achterstand bij te werken.

"Door corona mogen we nog altijd geen praktijklessen geven voor de praktijklessen B en de gewone auto, waardoor we straks aankijken tegen gigantische wachtlijsten", zegt Dries Janssens van rijschool Mercator en de Merksemse Rijschool. "Voor de coronacrisis zaten onze rijscholen al in een groeiscenario waardoor extra rijlesgevers nodig waren. De verplichte sluiting maakte deze nood alleen maar groter. Vandaar ook dat we begonnen zijn met een opleiding om bijkomende instructeurs op te leiden, zodat we die wachtlijsten kleiner kunnen maken, zodat mensen ook sneller hun rijlessen kunnen starten."