Russische stad Moermansk leeft 40 dagen lang in duister van de poolnacht: "Gouverneur belooft kunstzon"

De poolnacht is de periode in de poolstreken dat de zon niet boven de horizon verschijnt. Hoe noordelijker, hoe langer de poolnacht. In Moermansk in het uiterste noordwesten van Rusland duurt hij 40 dagen.

De havenstad Moermansk, gesticht tijdens de Eerste Wereldoorlog, is de grootste stad ter wereld boven de Noordpoolcirkel. Nog tot 11 januari leven de inwoners dag en nacht in het donker. "Alleen rond 12 uur schemert het een beetje, en heb je even het gevoel dat het niet midden in de nacht is", zegt correspondent in Rusland voor de Nederlandse Volkskrant Tom Vennink.