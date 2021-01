Liveblog - Aantal vastgestelde besmettingen daalt trager, positiviteitsratio blijft al even hangen

In Engeland en het Verenigd Koninkrijk is er veel begrip voor de aankondiging van de derde lockdown om de coronapandemie te bestrijden. Dat meldt correspondent Lia van Bekhoven in "Het Journaal".

"Het is de derde lockdown. Boris Johnson noemde dat niet zo lang geleden de nucleaire optie. Dat betekent dat alle scholen vanaf morgen dichtgaan en dat het de opdracht is voor alle Britten om thuis te blijven. Je mag alleen het huis uitkomen als je daar een hele goede reden hebt om noodzakelijke boodschappen te doen of om een keer per dag naar buiten te gaan om te bewegen of te sporten", aldus Van Bekhoven.

Volgens onze correspondent zal de lockdown zeker tot half februari duren. "Boris Johnson was vaag over het tijdsbestek, maar de lockdown zal zeker een week of zes duren."

De Britse bevolking heeft veel begrip voor de strenge maatregelen. "De Britten hebben de lange rijen met ambulances met patiënten gezien bij de ziekenhuizen omdat de ziekenhuizen te vol zijn. Ze hebben ook de wanhopige verhalen van artsen en andere verpleegkundigen gehoord. De Britten hebben er veel voor over om de nationale gezondheidszorg te redden. De Britten accepteren de lockdown en ze houden zich er ook aan. Er is kritiek op Boris Johnson omdat er te lang gewacht is met het afkondigen van de lockdown, maar met de maatregelen zelf kunnen de Britten wel leven."

Bekijk het gesprek met Lia van Bekhoven hier: