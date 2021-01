Vrachtluchtbrug ingelegd tussen Oostende en Birmingham

Het vliegtuig kan maximum 11 ton vracht meenemen, dat is niet veel. Toch ziet Ann Vanpraet van de Oostendse luchthaven kansen: "Het voordeel van de formule is dat ze flexibel is. Jota Aviation kan eventueel ook meerdere vluchten organiseren, als de klant dat wil. Er is een proeftijd van één maand, maar de maatschappij gelooft erin. Het gaat voornamelijk over de snelheid. Klanten die zeggen: het product moet hier binnen de zoveel uur staan en we kunnen geen risico nemen om vast te staan. Het gaat over bepaalde nicheproducten waar de bedrijven dan wel iets meer kunnen of willen voor betalen, ook medische producten. Ook het feit dat de producten geen schade kunnen oplopen speelt een rol. Ik denk daarbij ook aan bederfbare goederen."