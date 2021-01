Maandenlange afwezigheid Alibaba-topman Jack Ma leidt tot speculaties

Miljardair en topondernemerJack Ma is sinds eind oktober niet meer in het openbaar verschenen. Nu bekend is geraakt dat hij ook niet opdaagde als jurylid voor de opnames van een populair televisieprogramma, nemen speculaties toe.



Eind oktober uitte Ma kritiek op de Chinese overheid tijdens een bijeenkomst in Shanghai. "Jack Ma heeft tegen de schenen geschopt van de Communistische Partij van China en daar lijkt hij nu voor te boeten", zegt VRT-journalist en Chinakenner Tom Van de Weghe.



"Toen hij in oktober pleitte voor een hervorming van het financiële systeem in China werd dat als een bedreiging van de gevestigde macht beschouwd. Die hervorming is al langer een discussiepunt, maar dat het nu komt van een van de rijkste Chinezen die zelf volop investeert in financiële innovatie lijkt een brug te ver voor de partijtop."