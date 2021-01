Man die 11 konijntjes dumpte in Herne, krijgt stevige boete

De 11 dwergkonijnen verblijven nu in het dierenasiel De Ark van Pollare in Lennik. Ze werden onderzocht door een dierenarts en kregen ook de nodige inentingen. "De konijntjes worden nu nog behandeld voor schurft, en dan gaan we bekijken of die behandeling aanslaat en wanneer we ze ter adoptie aanbieden," vertelt Hans Lenvain van de Ark. "We zijn kieskeurig als het gaat om adoptie. We willen niet dat een konijn helemaal alleen in een hoekje van de woonkamer staat, want konijnen zijn groepsdieren. Daarom schrijven we ook op onze sociale media dat geïnteresseerden op het internet moeten opzoeken wat een konijn nodig heeft, want het zijn complexe dieren."