Mechelse bedrijven maken "veiligste bus van België": speciale beschermlaag op alle oppervlakken

"Het is toch oppassen dat je geen vals gevoel van veiligheid creëert", zegt viroloog Marc Van Ranst, als we hem het initiatief van de Mechelse bedrijven voorleggen. "Je kan in laboratoria makkelijk bewijzen dat bacteriën gedood worden door zulke producten, door ze aan te brengen op een behandelde plaat. Met virussen gaat dat veel moeilijker. Die zijn veel moeilijker te kweken in laboratoriumomstandigheden en dat gebeurt vaak niet zo grondig."

Poetsen blijft dus de boodschap volgens Van Ranst: "Alle beetjes helpen, maar je mag er niet te gerust in zijn. Zo'n laag betekent niet, dat poetsen niet meer nodig is. Overdracht gaat ook heel snel op een bus. Eén persoon houdt zich ergens vast, tien seconden later pakt iemand diezelfde plaats vast en het is moeilijk om te bewijzen dat zo'n laag dan werkt."