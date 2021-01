Meer afval opgehaald in 2020: "Komt door coronacrisis"

In 2020 is er bijna 10 procent meer huisvuil opgehaald dan het jaar voordien. En dat heeft te maken met de coronacrisis. "Mensen zijn vooral thuis gebleven", zegt Jos Artois van de afvalintercommunale Ecowerf. "We gingen niet op café of op restaurant en hebben daardoor meer thuis gedronken en gegeten. In 2019 haalden wij 91 kilo per inwoner op, en in 2020 was dat 100 kilo per inwoner."