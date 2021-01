Oude Vest in Dendermonde wordt gedeeltelijk wandelgebied

Omdat het te druk is in de winkelstraat van Dendermonde, stelt het stadsbestuur een plan op. Daarin staat dat er minder autoverkeer moet zijn. "Er komt een zeer ruim voetgangersgebied, een soort flaneer- en wandelzone," doet schepen Marius Meremans (NV-A) uit de doeken. Dat betekent dat een stuk autoluw zal zijn en een groot stuk autoarm. "Het concept is zo," gaat hij verder, "dat we bij evenementen of shoppingdagen het autoarme gedeelte ook autoluw kunnen maken. Op mooie dagen bijvoorbeeld behouden we dat ganse deel enkel voor wandelaars en fietsers." Het is nog wel even wachten op de uitwerking van het nieuwe plan. De werken zijn pas voorzien voor eind volgend jaar.