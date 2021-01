Nieuw in de metro van Moskou: vrouwen achter de knoppen van het metrotoestel

Dat ook het beroep van metrobestuurder op de lijst stond, was al veel langer voer voor kritiek. Volgens de lijst was het niet goed voor vrouwen om ondergronds te werken. Maar in de Moskouse metro -in de jaren 30 aangelegd als paradepaardje van de Sovjetunie onder Stalin- zijn wel veel vrouwelijke ticketverkopers, schoonmakers en liftbediendes aan de slag.

