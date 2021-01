Noodkreet arts AZ Sint-Jan Brugge: "Enkel snelle vaccinatie zorgpersoneel kan verdere implosie zorgsysteem voorkomen"

Vandecasteele, die ook coronacoördinator is in het AZ Sint-Jan in Brugge, vindt het absoluut noodzakelijk dat de bewoners van woonzorgcentra zo snel mogelijk gevaccineerd worden. "Maar er is op dit moment het probleem van schaarste aan vaccins, waardoor moeilijke keuzes moeten gemaakt worden."

"We zien de ongemakkelijke waarheid dat er een hardnekkige verspreiding is van het coronavirus, zowel in rust- en verzorgingstehuizen als in ziekenhuizen", zegt hij. "Het zorgpersoneel, dat nodig is om de mensen te verzorgen, is er ook de motor achter de epidemie die het virus overbrengt tussen kwetsbare patiënten, zelfs als ze de nodige beschermings­maatregelen nemen."