"Opgepast: overstekende poezen!" Opmerkelijk verkeersbord gespot in Tienen

"Ik heb het bord gemaakt nadat één van de katten van mijn dochters doodgereden was", vertelt Herman Brants aan Radio 2 Vlaams-Brabant. Brants is de uitbater van ECS Signalisatie, een bedrijf dat wegsignalisatie maakt. "Het bord staat nu in de voortuin van mijn dochter, in de hoop dat auto's trager rijden en opletten voor overstekende katten."

Nadat enkele wandelaars het bord opmerkten en een foto ervan op Facebook plaatsten, heeft Brans al meer aanvragen gekregen voor een soortgelijk bord. "Meerdere katteneigenaars hebben me al laten weten dat zij ook zo'n bord willen plaatsen. Ook een dierenasiel heeft er eentje besteld."