Hoeveel coronavaccins heeft België momenteel, en hoeveel mogen we er in de komende weken en maanden verwachten?

Eerst en vooral dit: België heeft de aankoop van vaccins geregeld via Europa. Dat is de reden waarom bepaalde andere landen, die zelf individueel onderhandeld, er nu meer in stock hebben. Maar zij hebben vaak ook meer betaald voor het eerste vaccin dat beschikbaar is, dat van Pfizer-BioNTech. We kunnen België dus niet vergelijken met pakweg Israël, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten.

Binnen Europa worden aangekochte vaccins proportioneel verdeeld per lidstaat: hoe meer inwoners, hoe meer vaccins per keer dat er worden aangeleverd. Hoe zit momenteel eigenlijk voor ons land, en wat mogen we verwachten de komende weken en maanden?