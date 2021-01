Park van Drogenbos wordt heraangelegd: "Groene ontmoetingsplek voor inwoners"

"Wij gaan de volledige site van de kerk, het gemeentehuis en het park heraanleggen", zegt schepen van Drogenbos Marc Vettori. "Het park naast het gemeentehuis was toe aan vernieuwing. We gaan een nieuwe fontein aanleggen midden in het park. Het moet een aangename, groene omgeving worden. En ook de ingang van de kerk en het kerkhof wordt aangepakt. We willen de hele site opfleuren met bloemperken en zitbanken."