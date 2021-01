Vicepremier De Sutter (Groen) pareert kritiek op Europese vaccinatiebeleid: "Europa is behoedzamer te werk gegaan"

"Europa is voorzichtiger, trager en behoedzamer te werk gegaan. Men is met heel wat verschillende producenten gaan onderhandelen", reageert minister De Sutter. "Israël heeft geluk gehad door één vaccin te kiezen dat achteraf efficiënt is gebleken. Dat was een goede keuze. Ze hadden ook de verkeerde keuze kunnen maken en dan stonden ze nu met lege handen."

Volgens De Sutter betekent de Europese behoedzaamheid ook dat alle procedures correct zijn gevolgd. "Amper drie maanden geleden maakten heel wat mensen zich ongerust en was de kritiek dat het niet kon dat een veilig vaccin op minder dan een jaar ontwikkeld werd. Het Verenigd Koninkrijk heeft een shortcut genomen, de procedure versneld. Zij hebben een risico genomen."

Vicepremier De Sutter maakt zich ook sterk dat er voldoende vaccins zullen zijn in de Europese Unie. "Er zijn ondertussen bijna twee miljard dosissen besteld voor 450 miljoen Europeanen. We gaan ervan uit dat er echt wel voldoende zal zijn voor alle lidstaten."