Protest in Sint-Eloois-Vijve tegen komst chemisch bedrijf

Het bedrijf heeft al een vestiging in Vichte en wil nu een leegstaand gebouw gebruiken in Sint-Eloois-Vijve. Buurtbewoners vrezen dat de chemische producten van dat bedrijf schadelijk zouden zijn voor hun gezondheid en voor het milieu.

“We nemen de bezorgdheid serieus”, zegt schepen van Omgeving in Waregem Kristof Chanterie. “We gaan dat dossier in detail bekijken. We verwachten ook nog een aantal adviezen die moeten binnenkomen van instanties en dan moet onze milieudienst dat allemaal in detail natrekken. Het schepencollege zal daar dan een beslissing over nemen. Dus we gaan dat zeker grondig bekijken en rekening houden met het aantal bezwaren die zijn binnengekomen”, besluit Chanterie.