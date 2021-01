Recordaantal Limburgers start met eigen zaak, ondanks coronacrisis

Het aantal Limburgers dat met een eigen zaak start stijgt jaar na jaar. "Het is al het derde jaar op rij dat de stijging het grootst is in Limburg", zegt Bart Lodewyckx van Unizo Limburg. "In het begin van de coronacrisis waren er nauwelijks starters, maar enkele maanden later hebben veel mensen die stap wel gezet. Mensen willen weer ondernemen, ze willen zelf richting geven aan hun leven, we zien dat bij alle leeftijden. Ondernemen is weer hip."