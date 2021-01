Recordhoeveelheid van 65 ton cocaïne in beslag genomen in Antwerpse haven in 2020

Er is vorig jaar opnieuw een recordhoeveelheid van 65 ton (65.000 kilogram) cocaïne in beslag genomen in de Antwerpse haven. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën Douane en Accijnzen. Die hoeveelheid heeft een straatwaarde van ongeveer 7,5 miljard euro. Op 8 jaar is de hoeveelheid in beslag genomen cocaïne in de Antwerpse haven verveertienvoudigd.