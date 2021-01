Regering wil volgende week sneller vaccineren, maar hoe moet dat dan?

Nu de eerste vaccins in bijna alle Europese landen zijn toegediend, groeit ook de kritiek op de manier van werken, en vooral op de trage uitrol van de vaccinatiecampagne. Tot nu toe hebben al 700 Belgen een eerste prikje gekregen, minder dan 0,01 procent van de Belgische bevolking. Deze week is er sprake van ongeveer 23.000 Belgen die zouden worden gevaccineerd: 6.600 in Vlaanderen, 12.000 in Wallonië en 4.000 in Brussel. "Te weinig", luidt de kritiek, want voorlopig levert producent Pfizer-BioNTech 87.500 dosissen per week. Let wel: 87.500 dosissen voor 43.750 mensen, want 21 dagen na de eerste spuit moet je een herinneringsspuit krijgen.