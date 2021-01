Weet jij hoe je je verplaatst en denk je dat het duurzamer kan? Doe de Modal Selfie en vind alternatieven

Zorro zet in op autominderen, minder vaak je auto gebruiken dus. Nu het door corona rustiger is op de weg en we minder in de file staan, lijkt de urgentie misschien niet zo groot, maar het is tegelijk een geschikt moment om eens na te denken over hoe je je verplaatst. Want elke verplaatsing is een bewuste keuze, of je naar je werk gaat, naar de winkel of een uitstap in je vrije tijd maakt. Hoe je ergens naartoe gaat, bepaal je zelf.

In de online tool Modal Selfie vul je in hoe je de afgelopen week naar verschillende bestemmingen bent gegaan. Zo krijg je een overzicht van je modal split, dat is de verdeling van je gebruikte vervoersmiddelen. Dus hoe vaak je je te voet, met je eigen auto, het openbaar vervoer of een combinatie van vervoersmiddelen hebt verplaatst. Die verhouding wordt uitgedrukt in een percentage.

De Modal Selfie spoort je ook aan om na te denken over alternatieven. Als je die invult per verplaatsing, zie je meteen hoeveel duurzamer je mobiliteit kan zijn. Dit instrument kan iedereen gebruiken, niet alleen de inwoners van de acht gemeenten uit de zuidoostrand van Antwerpen.