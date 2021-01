Supportersfederatie Antwerp blij met komst trainer Frank Vercauteren

De oudste voetbalclub van het land heeft zijn nieuwe trainer voorgesteld. Frank Vercauteren wordt hoofdcoach van Antwerp na het vertrek van Ivan Leko naar China. "Persoonlijk ben ik blij met de keuze van het bestuur. Hij was één van mijn favorieten. We zullen zien of de mayonaise met Vercauteren pakt", reageert Denis Bienstman van de Antwerp Supportersfederatie in "Start je Dag". "Vercauteren is een grote naam in het Belgische voetbal. Hij leidde Anderlecht en Genk al naar de titel. Hopelijk doet hij dat ook met Antwerp, al wordt dat dit jaar moeilijk met een sterk Club Brugge. Maar hoop doet leven."