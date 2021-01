Trouwers in Sint-Laureins kunnen koesterboekje kopen in plaats van trouwboekje: “Je kan er foto’s en tekstjes in bewaren”

Een trouwboekje is een officieel document dat laat zien dat je wel degelijk getrouwd bent. Zulke documenten komen van pas als je bijvoorbeeld samen een huis wil kopen. “Maar het is niet verplicht”, verduidelijkt Bonamie. “Je moet geen trouwboekje of koesterboekje hebben om in orde te zijn met de wetgeving. Op het moment dat je zulke documenten moet voorleggen bij een notaris of een bank, kan je het ook opvragen bij de gemeente.”