Tweede rijstrook kleine ring in Hasselt wordt geschrapt: "In de plaats komt de sneltram"

In oktober 2019 maakte burgemeester Steven Vandeput (N-VA) van Hasselt bekend dat hij het tracé van de sneltram naar Maastricht wilde aanpassen, zodat die over de kleine ring zou rijden. Nu heeft de stad beslist dat de tweede rijstrook op de binnenring opgebroken moet worden. "We willen die tweede rijstrook anders gaan invullen", zegt schepen van Mobiliteit Marc Schepers (RoodGroen+). "En als we dan gaan kijken naar al het verkeer dat we daar door willen, samen met de tram, wordt dat een moeilijke oefening. En daarom zeggen we, de tram die moet nu op 1 rijstrook rijden. En dat past ook in ons plan om minder verkeer toe te laten op die kleine ring."