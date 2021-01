Vlaamse dokter in Londen: "Nog genoeg capaciteit, maar te weinig verplegend personeel"

Dokter Igor Fierens is kinderarts in Londen. Hij zegt dat deze nieuwe crisis er al lang zat aan te komen. "De regering speelt paniekvoetbal", zegt hij in De ochtend op Radio 1. "Dat de nieuwe variant de besmettingen sneller doet stijgen is een deel van het verhaal. Al lang voor Kerst was er de discussie of er een nieuwe lockdown nodig was, zodat de kinderen in januari veilig naar school zouden kunnen gaan of dat we rustig zouden mogen vieren, en dan geconfronteerd zouden worden met volle ziekenhuizen." Tijdens de feestdagen zijn de maatregelen dan wel verscherpt, maar niet genoeg, zegt dokter Fierens. Daar merken we nu de gevolgen van.