Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum kreeg 5.000 dieren binnen in 2020: "Konijnen blijven grootste miskoop"

Maar wat bij Oyen het meest is blijven hangen het afgelopen jaar, is de inbeslagname van 9 verwaarloosde kalveren in Beringen. "Op het terrein lagen er al enkele dode kalveren, en 1 ziek kalfje is de nacht zelf nog gestorven", zegt Oyen. "De overige dieren zijn intussen goed verzorgd en opnieuw kerngezond. Ze groeien als kool en we zijn nu op zoek naar een adoptieplek!" Ze moeten minstens per 2 geadopteerd worden, want het zijn kuddedieren.