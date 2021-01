Wandelrage zorgt voor rush op wandelschoenen. Winkelier uit Ieper: "Courante maten zijn uitverkocht"

Wie gewacht heeft op de koopjesperiode om wandelschoenen te kopen, is eraan voor de moeite bij Beheydt in Ieper. Tenzij je kleine of grote voeten hebt. Zaakvoerder Brecht Beheydt: "De meest courante maten zijn uitverkocht. Enkel van de kleine en grote maten heb ik er nog in voorraad. Ook de meeste schoenen in neutrale kleuren zijn de deur uit. Flashy kleuren zijn er wel nog."

De vraag naar wandelschoenen is groter dan ooit. En daarnaast is er ook het probleem dat heel wat fabrikanten in Europa dicht zijn door de coronacrisis. Brecht Beheydt: "Ik zou goedkope merken in China kunnen kopen. Maar ik verkoop wandelschoenen van een betere kwaliteit van Europese merken. En die zijn voorlopig niet te krijgen."

Door de wandelrage ziet Brecht nog heel wat potentiële klanten. "Ik zie soms mensen wandelen met natte en koude voeten. Of ze glijden weg. Ik verkoop schoenen van 180 tot 200 euro. Dat is duurder maar ze zijn dan ook van leder."