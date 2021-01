Watertoren Steenokkerzeel heeft nieuwe eigenaar: "Ik wil het 'wauw-gevoel' aan de mensen doorgeven"

De drankenhandelaar heeft daarmee een koopje gedaan want hij betaalde voor de toren en de woning en de woning in de top, zo'n 855.000 euro. Dat is flink onder de oorspronkelijke vraagprijs want voor de coronacrisis stond de toren te koop voor 1.750.000 euro. En Goovaerts heeft ondertussen ook al enkelen plannen voor z'n nieuwe eigendom: "Wanneer evenementen terug opgestart kunnen worden, dan doen we dat. In het verleden liep dat goed, dus waarom zouden we dat niet blijven doen?"

