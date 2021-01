Westerlo-speler Tuur Dierckx bezoekt covidafdeling ziekenhuis Geel na lockdownfeestje: "Dit is binnengekomen"

Net als veel spelers van Westerlo raakte Tuur Dierckx begin september zelf besmet met het coronavirus. Toch werd hij vorige maand betrapt op het organiseren van een lockdownfeestje. "Dat was een stommiteit en ik besef dat het niet door de beugel kan", pleit Dierckx schuldig.

"Het was mijn verantwoordelijkheid en ik ben er ook al voor gestraft. Het is een goeie les geweest en het zal niet meer gebeuren. Ik ben ook blij dat ik deze dag heb kunnen meemaken."

"Ik heb de covidafdeling bezocht waar mensen verblijven die terugkomen van intensieve zorg en aan de betere hand zijn. Ik heb ook met Guido gesproken, die in coma gelegen heeft en heel hard gevochten heeft. Hij heeft me verteld wat de gevolgen zijn voor zijn leven. Het is wel binnengekomen om eerlijk te zijn."



"Ik besefte wel dat het ernstig was, maar het probleem is dat veel mensen die ik ken die corona gehad hebben heel milde symtomen hadden. Nooit iemand die echt doodziek was. Het was ver van mijn bed, dan sta je er niet zo bij stil. Nu wel. Normaal ben ik altijd de grapjas van de ploeg, maar hierover zal ik wel serieus praten met mijn ploegmaats. Deze dag zal me echt bijblijven."