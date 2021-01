Woonzorgcentrum Sint-Jozef Kortrijk maakt zich klaar voor eerste vaccinaties

Het is bijna D-Day voor de woonzorgcentra in de provincie West-Vlaanderen, want morgen starten ze met de eerste vaccinaties. Het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Kortrijk en het rusthuis De Zonnewende in Meulebeke mogen als eerste vaccineren. In totaal worden er morgen in Sint-Jozef 130 bewoners ingeënt in 2 uur. En dat is een hele organisatie.

"De bewoners worden elk op hun eigen afdeling gevaccineerd", zegt directeur Kris Vermael. "Wij kiezen ervoor om het zo efficiënt mogelijk te doen. We gaan alle 16 verpleegkundigen inzetten. Die verdelen we over de afdelingen. We beginnen om 10.30 uur en tegen 12.30 uur moet alles rond zijn."

"Het vaccineren kan snel gaan", zegt Kris Vermael. "We vragen dat de mensen iets makkelijks aantrekken, zodat de bovenarm snel ontbloot kan worden. Op die manier heb je in 1 à 2 minuten een vaccin toegediend, hé."

De vaccins zijn vanmorgen al gearriveerd in het woonzorgcentrum. Ze komen van het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk. Gisterenavond laat heeft het ziekenhuis de flesjes ontdooid.