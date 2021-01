Minister van Welzijn Beke: "Vraag zorgpersoneel ziekenhuizen om sneller te worden gevaccineerd gaan we bekijken"

"We mogen niet vergelijken met Israël of het Verenigd Koninkrijk", zegt Wouter Beke in "Het Journaal. "Omdat wij ons hebben ingeschreven in de Europese strategie en omdat we dat op een zorgvuldige manier en als een goede huisvader doen." Nochtans zijn ze in Duitsland, dat zich ook in die Europese strategie inschrijft, ook sneller. Maar Beke wijst erop dat daar mensen verkeerd zijn ingeënt.