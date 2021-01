Zijn honingbijen de drugshonden van de toekomst?

In ons land wordt de techniek nog niet gebruikt, maar er zit zeker muziek in, zegt insectenkenner Berx. Toegegeven, honingbijen zijn geen lang leven beschoren. Ze leven gemiddeld maar een viertal maanden. Toch loont het om hen in te zetten, want het duurt amper een paar uur om een honingbij op te leiden. Bij een drugshond duurt dat algauw enkele maanden.



Bovendien kunnen de honingbijen ook gebruikt worden om ziektes als tbc of longkanker op te sporen. "Ze kunnen zelfs landmijnen detecteren, al zijn ratten daarvoor nog goedkoper", weet Berx.



Gevaar voor verslaving of uitputting is er niet. De honingbijen zijn verlekkerd op het honingwater, niet op de cocaïne. En met gemiddeld zo'n 60.000 honingbijen in een kast kan je makkelijk regelmatig afwisselen. "Een bedrijf dat hierin wat investeert, zal zien dat de mogelijkheden voor het rapen liggen. Er zit zeker muziek in", aldus nog Peter Berx.