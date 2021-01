Zwembadbouwers hebben handen vol: "Wie deze zomer nog wil zwemmen in z'n tuin is te laat"

De telefoon staat roodgloeiend bij Noppe Zwembaden in Wijnegem. "We hebben 8 extra mensen moeten aanwerven om al het werk gedaan te krijgen. Het is alle hens aan dek", zegt uitbater Tom Noppe.

Voor het bedrijf zijn die inkomsten een goede zaak. Al is er ook een keerzijde aan de medaille. "Het is niet evident voor ons om dat allemaal op een veilige manier te organiseren. Voor onze werknemers is er een constante hoge druk. Maar ja, uiteraard zijn we blij met die bestellingen. Jammer genoeg moeten we mensen teleurstellen die deze zomer nog willen zwemmen in hun tuin. Dat gaat niet meer lukken, aldus Noppe.

Dat zwembaden alleen voor the rich and famous zijn, spreekt hij tegen. "Doordat de vraag groot is, daalt de prijs en wordt het betaalbaarder" Veel plaats heb je tegenwoordig ook niet meer nodig. "Zelfs in een kleine stadstuin, kan je een zwembad zetten. We hebben ze in alle maten en kleuren. Maar nu even niet bellen, want we hebben werk genoeg", lacht Noppe nog.