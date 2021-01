Zwevegemnaren nostalgisch over "bol van Bekaert" die straks verdwijnt

Of de bol van Bekaert nu mooi of niet mooi is, is niet het punt voor de Zwevegemnaren. Het punt is dat de bol van hen is. Ze zien hem uit hun badkamer, ze zien hem vanop de autosnelweg en dan weten ze dat ze bijna thuis zijn. Hij doet hen denken aan het bedrijf waar ze zelf werken of hebben gewerkt, of toch minstens iemand van hun familie. Als de bol - of de bal - er niet meer zal zijn, dan vrezen ze dat ze het noorden zullen kwijt zijn, want hun herkenningspunt is weg. Hun trots ook een beetje.