7 mannen opgepakt voor diefstal met geweld: 19-jarig slachtoffer dacht afspraakje met meisje te hebben

Begin november maakt een jongeman van 19 een afspraak met een meisje van 14 via een datingsite, maar in de plaats dagen zeven jongemannen op. "De ontmoeting zou plaatsvinden aan het schoolgebouw in de Blaasveldstraat", zegt Lieselotte Claessens van het parket. Wanneer de man daar aankomt, wordt hij ineens omsingeld door zeven gemaskerde jongeren en achter het schoolgebouw geleid. Hij krijgt onmiddellijk enkele rake klappen en moet zijn gsm, zijn portefeuille en de code van zijn bankkaart afgeven." Met zijn bankkaart gingen de overvallers dan geld afhalen.

Aan de huiszoekingen namen 30 agenten deel. Ze vielen binnen in woningen in Willebroek, Puurs-Sint-Amands, Londerzeel en Mechelen en pakten zeven verdachten op. Twee daarvan zijn minderjarig. Eén minderjarige is naar een gesloten instelling gebracht, de andere werd vrijgelaten onder voorwaarden. Drie meerderjarigen zijn aangehouden, twee zijn vrij onder voorwaarden.