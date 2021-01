Dit jaar geen kerstboomverbrandingen, bomen worden verhakseld

Er zijn verschillende mogelijkheden om de den weg te doen, afhankelijk van waar je woont. Je kunt daarvoor best kijken in de afvalkalender, zegt Ilse Luypaerts van Limburg.net. "Sommige gemeenten organiseren een speciale kerstboomophaling op een welbepaalde dag. Dan worden de bomen aan huis opgehaald. In andere gemeenten kan de kerstboom dan weer met de gewone snoeihoutophaling worden meegegeven. En een andere optie is natuurlijk dat je de boom zelf naar het recyclagepark brengt en daar bij het snoeihout achterlaat."