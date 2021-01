Amerikaanse politieagent niet vervolgd voor neerschieten Jacob Blake

Blake werd op 23 augustus 2020 in Kenosha, in de staat Wisconsin, zeven keer in de rug geschoten door de blanke agent Rusten S. De politie was ter plaatse gekomen na meldingen van huiselijk geweld. De toen 29-jarige Blake overleefde de schietpartij, maar raakte wel gedeeltelijk verlamd.

Graveley verklaarde dat een gerechtelijke veroordeling erg onwaarschijnlijk zou zijn, omdat de agent zich in de rechtbank zou kunnen beroepen op wettige zelfverdediging. Rusten S. had verklaard dat hij had geschoten omdat hij vreesde dat Blake hem met een mes zou aanvallen.

Ook de andere agenten die betrokken waren bij de schietpartij, worden niet vervolgd.

Het voorval leidde in Kenosha tot heel wat protest en rellen. Bij die protesten had de 17-jarige Kyle Rittenhouse zelfs nog twee demonstranten doodgeschoten, en een derde verwond. Rittenhouse is intussen aangeklaagd voor moord, zijn advocaat zei dinsdag dat hij onschuldig zal pleiten.

De feiten deden zich voor op een moment dat de sfeer in de VS al erg gespannen was, aangezien nauwelijks drie maanden eerder in Minneapolis (Minnesota) de zwarte man George Floyd om het leven was gekomen bij een tussenkomst van de politie. De dood van Floyd leidde tot aanhoudende protesten in het hele land tegen politiegeweld en racisme.

Met het oog op de beslissing van dinsdag, had het stadsbestuur van Kenosha maandag al beslist een acht dagen durende noodtoestand uit te roepen. Gouverneur Tony Evers had onder meer de toestemming gegeven om 500 leden van de Nationale Garde in te zetten. Zij moeten de lokale ordediensten ondersteunen, het recht op veilig protest waarborgen en de infrastructuur beschermen, aldus de gouverneur.