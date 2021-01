Auto komt op treinspoor terecht na frontale botsing in Wondelgem en zorgt voor storing op lijn Gent-Eeklo

Het treinverkeer tussen Gent en Eeklo verliep afgelopen middag even verstoord door een frontaal aanrijding op Buitensingel in Wondelgem, vlak naast de spoorweg. Twee auto's botsten er rond 14.45u op elkaar. Eén voertuig ging daarbij over de kop en belandde op het rangeerspoor naast de weg. De takeldiensten moesten het voertuig ruimen. Tot dat gebeurd was verliep het treinverkeer op de lijn Gent-Eeklo tussen de stations Gent-Dampoort en Wondelgem verstoord. De 2 inzittenden van de auto zijn naar het ziekenhuis overgebracht, hoe ze er nu aan toe zijn is nog onduidelijk.