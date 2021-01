Autodeelsysteem Cambio groeit in Oost-Vlaanderen ondanks coronapandemie 

“Ons wagenpark is in 2020 een stuk minder gebruikt dan we gehoopt hadden”, gaat Gheskière verder. “Mensen mochten natuurlijk minder uitstappen maken en ook familiebezoeken waren minder mogelijk. Het is dan ook opvallend dat toch veel mensen lid worden van het deelsysteem. Ik denk dat velen beseffen dat een eigen auto helemaal niet nodig is. Voor veel mensen is het handiger en financieel voordeliger om een auto te delen, en dat merken we aan de cijfers. We kijken positief naar de toekomst!”