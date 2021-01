Driekoningentaart populair in Denderstreek: "Taart is dit jaar wel kleiner want ze kan enkel met gezin gedeeld worden"

Het is 6 januari, en dus Driekoningen. Traditioneel verkleden kinderen zich en gaan ze van deur tot deur om liedjes te zingen in ruil voor wat snoep of centen. Door de coronapandemie kan dat deel van het feest niet doorgaan, maar met het eten van een driekoningentaart is er niets mis. Alle hens aan dek dus bij de bakkers in ons land. Ook in de Denderstreek, want daar wint het feest al een aantal jaren aan populariteit.