België overschrijdt trieste kaap van 20.000 doden door corona: wat vertellen de cijfers ons?

Maar het is nu al duidelijk dat we het er qua overlijdens in de tweede golf beter hebben van afgebracht. Misschien niet in absolute aantallen - daar houden het voorjaar en najaar van 2020 elkaar zowat in evenwicht, maar wel als we het relatief bekijken. "Het aantal werkelijke besmettingen lag in de tweede helft van vorig jaar de helft hoger dan in de eerste helft. Dus zou je kunnen zeggen dat we "winst hebben geboekt", al klinkt dat misschien wat cynisch in deze context", zegt Molenberghs.

In ieder geval: de tweede golf was veel zwaarder qua aantal besmettingen, maar relatief gezien dus veel milder qua aantal doden, door de opgedane kennis en ervaring, medisch en organisatorisch, en dankzij meer en beter beschermend materiaal. Het is opvallend ook hoe de woonzorgcentra tijdens de tweede piek veel minder hard zijn getroffen, al blijft ook dat relatief natuurlijk.