Besmet door een vuile endoscoop in het ziekenhuis: gebeurt dat vaker?

Hoe goed is de endoscoop gereinigd waarmee de specialist je lichaam binnendringt? Die vraag rijst nu ruim 100 patiënten van het Antwerpse Sint-Vincentiusziekenhuis mogelijk besmet zijn geraakt via een slecht gesteriliseerde endoscoop. "Het is uitzonderlijk wat daar gebeurd is maar het komt wel eens voor", vertelt Boudewijn Catry, specialist zorginfecties van Sciensano. "In België loopt 1,2 procent van de patiënten een wondinfectie op na een operatie in het ziekenhuis. Denk aan hechtingswonden of complicaties na een knie- of heupoperatie. Slechts een heel klein deel van die 1,2 procent heeft een endoscopische ingreep via het colon/spijsverteringsstelsel ondergaan."