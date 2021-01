Bewoners woonzorgcentrum Kortenberg krijgen vandaag vaccin: "Voorbereidingen zijn geen probleem, alleen vaccins moeten volgen" 

Vandaag wordt de vaccinatiecampagne in ons land officieel afgetrapt. Tot en met zondag 10 januari zullen in Vlaanderen 6.610 bewoners en personeelsleden in 42 woonzorgcentra de eerste dosis van het vaccin toegediend krijgen. In het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Erps-Kwerps, deelgemeente van Kortenberg, krijgen de bewoners vandaag hun eerste coronavaccin.