Brandweer Westhoek wil dat inwoners meer sla eten

Met de leuze ‘new year, new you’ presenteren de brandweerlieden enkele goede voornemens, waaronder: “Breng je frituurpan naar het containerpark, eet minder vetten en ruil de warme maaltijd in voor een salade.”

Jaarlijks starten mensen met goeie voornemens om gezonder te leven. De brandweer Westhoek vindt ook dat de brandveiligheid een goed voornemen kan zijn. Kristof Louagie communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek: "Als je sla klaarmaakt, heb je geen kookvuur nodig en dan kan je ook geen keukenbrand hebben. Het is een ludieke manier om mensen te sensibiliseren om veilig te koken."

Daarnaast wordt ook aangeraden geen metaal in de microgolfoven te plaatsen en het fornuis in de gaten te houden. “Wij publiceren geregeld tips en haalden de mosterd voor dit filmpje bij de London Fire Brigade”, zegt Kristof Louagie. “Door corona zijn er geen opendeurdagen of huisbezoeken om burgers te sensibiliseren. Daarom dit nieuwjaarsfilmpje op Facebook."