Brusselse hotels vrezen voor  faillissementen na rampzalig jaar: "Inkomstenverlies van maar liefst 90%"

De Brusselse hotelsector vraagt om alle steunmaatregelen te verlengen. "In 2021 gaan we nog volop de steun nodig hebben van alle overheden, want de vaste kost van een hotel is enorm hoog", vertelt Fonck. "De situatie vandaag is onhoudbaar, er zullen de komende maanden meerdere hotels failliet gaan. En je mag ook niet vergeten dat de hotelsector bijdraagt tot de economie van het land. Mensen die logeren in een hotel in een stad geven ook geld uit in winkels en restaurants, en dat doet de economie draaien. Dat is belangrijk voor een Europese stad als Brussel."