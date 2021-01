Cafébaas uit Kessel-Lo krijgt celstraf en boete omdat hij iemand een pint geeft: "Die straf is erover"

"De straf die ik heb gekregen is buiten proportie", zegt Wim Poppe van café/restaurant Gitan in Kessel-Lo. "Op een avond vorig jaar zijn mijn vriendin en ik aan het napraten in het café, nadat we een dag takeaway hebben gedaan. Er passeert een klant die me vraagt hoe het gaat. Hij vraagt of hij mag binnenkomen en betaalt 100 euro om ons te steunen. Uit dankbaarheid bied ik hem een glas bier aan. En op dat moment komt de politie toe. De ene agent is nog gematigd, maar de jongste agent vindt dat het niet kan, en houdt voet bij stuk. Ik heb die man dan ook, en dat is verkeerd van mij, de volle laag gegeven."