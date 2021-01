CHECK: Nee, Zwitserland en de Europese Commissie hebben de coronavaccins niet geweigerd

Onjuist. Op sociale media circuleerde sinds midden december de claim dat de “Europese Commissie” het vaccin ontwikkeld door Pfizer-BioNTech, had “afgekeurd”. Dat is gebaseerd op een e-mail van Pfizer die een burger op 15 december ontving. Die e-mail vermeldt dat het vaccin “momenteel niet is goedgekeurd door de regelgevende instanties van de Europese Unie voor gebruik buiten de studieomgeving”.



Maar dat klopt al lang niet meer.



Dat het vaccin “niet is goedgekeurd” was misschien op 15 december nog een correcte uitspraak, maar op 21 december publiceerde het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) een positief advies over het vaccin. Diezelfde dag keurde de Europese Commissie ook de marktautorisatie goed. Het vaccin is dus nooit “afgekeurd”, en dat staat ook niet in de bewuste e-mail van Pfizer te lezen.