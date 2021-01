Chefkok uit Loppem roept op Facebook op om viroloog Marc Van Ranst te vermoorden

De chefkok postte drie dagen geleden een post op Facebook: "Kan iemand vanranst de kogel geven met zijn bangmakerij, ge wordt bedot, media is corrupt, de staat nog corrupter." De man is zeer misnoegd omdat de horeca in lockdown zit. Tot voor kort roerde hij in de potten van een Oostends restaurant.

Vandaag gaf viroloog Marc Van Ranst een reactie. De viroloog schrijft zelf op Facebook dat hij dat Oostendse restaurant bij de heropening van de horeca zeker gaat vermijden. "Ondertussen ben ik wel wat gewoon", zegt van Ranst, "men vindt allerhande manieren om mij ter dood te veroordelen: op de brandstapel of met de kogel. Sommige mensen draaien echt door hé. Dat heeft niks te maken met vrijheid van meningsuiting. Het gaat om oproepen tot geweld. Daar stopt het wel. Wat je vreest is dat er 1 iemand is die zegt van "ah maar da's een keer een goed idee" en dan de daad bij het woord voegt."

Van Ranst dient zelf geen klacht in omdat de politie al een onderzoek is gestart. De politie van 't Houtsche zal de chefkok, die in Loppem woont, nu eerst ondervragen.

De chefkok uit Loppem wordt nu zelf bedreigd. Hij wordt overspoeld door negatieve reacties en boze mensen bellen bij hem thuis aan. Hij heeft spijt van zijn Facebookbericht. De kok zegt dat hij dit deed in een opwelling uit frustratie en dit niet meende en hij verontschuldigt zich. Door de sluiting van de horeca kan hij al meer dan 7 maanden niet werken.