De driekoningentaart is nog altijd geliefd

Roel Vanoppen en Charlotte Dumont zijn een jong bakkerskoppel, enkele jaren geleden namen ze een bakkerij in Heusden-Zolder met ook een winkel in Diepenbeek over. Ze proberen met taarten en andere specialiteiten altijd in te spelen op de seizoensthema's. Vandaag is het dus de traditionele driekoningentaart met onder meer bladerdeeg en frangipane. “In een weekend vliegen die taarten de toonbank over maar in de week is dat een beetje afwachten. In ieder geval hebben we tussen de 60 en 70 taarten voorzien voor onze twee winkels, dus we zullen zien," zegt Charlotte.