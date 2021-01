Eerste partijcongres in vijf jaar tijd van start in Noord-Korea

Verwacht wordt dat leider Kim Jong-un een toespraak zal houden. Hij gaat mogelijk in op de relatie met de Verenigde Staten en Zuid-Korea. De onderhandelingen met de VS over nucleaire ontwapening liggen in de ijskast en in de relatie met Zuid-Korea zit ook geen beweging.

De ogen zijn verder gericht op de plannen voor de economie voor de komende vijf jaar.

Het partijcongres van het communistisch bestuurde land is het tweede onder leiding van de huidige leider, die in 2011 zijn overleden vader Kim Jong-il opvolgde.