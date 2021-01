Monique Van Coillie (78) is eerste West-Vlaamse die coronaprik krijgt

6 januari zal in de geschiedenisboekjes geschreven worden als de dag waarop het eerste coronavaccin in West-Vlaanderen gegeven werd. Monique van De Zonnewende in Meulebeke ging met de eer lopen.

"Is het al gedaan? Ze hebben er zoveel werk aan gehad aan dat vaccin, ik heb er maanden naar uitgekeken en voor je het weet is het al gebeurd." Dat was de eerste reactie van Monique die het eerste coronavaccin kreeg. "Ik ben al die mensen dankbaar die daar zoveel tijd in gestoken hebben om dat monster te vernietigen. Het is de start van een nieuw leven voor mij."

De voorbije coronaperiode was lastig en er waren zoveel regeltjes voor de veiligheid, zegt Monique: "Ik deed mijn best om braaf te zijn, maar nu kunnen we weer ons eigen ding doen. Bezoekers ontvangen en vastpakken en knuffelen. Dat ik de eerste ben is niet zo belangrijk, want in de bijbel staat: de laatsten zullen de eersten zijn!"